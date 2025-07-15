В сети были опубликованы фотографии салона новой модели от бренда Li Auto - электрического кроссовера i8. Об этом сообщает портал CarNewsChina. Официальная презентация автомобиля состоится уже 29 июля.

Судя по опубликованным снимкам, интерьер i8 выполнен в фирменном стиле Li Auto. В салоне установлены большие экраны на первом ряду, один из которых находится со стороны пассажира. Также есть цифровая приборная панель, расположенная над рулём.

Отличительной особенностью интерьера i8 является полоса рассеянного света, проходящая по верхней части центральной консоли.

В салоне автомобиля предусмотрено три ряда сидений, что позволяет разместить шесть человек.

Кроссовер, больше напоминающий минивэн, имеет размеры 5085 x 1960 x 1740 мм и колесную базу 3050 мм. Дизайн сочетает черты моделей Mega и L-серии. Интерьер выполнен в современном стиле, подчеркивая технологичность и комфорт.

Li i8 оснащен двухмоторной системой полного привода мощностью 400 кВт (150 кВт на передней и 250 кВт на задней оси). Максимальная скорость автомобиля - 180 км/ч. Запас хода составляет от 670 до 720 км.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что автомобилям Li Auto, ввезенным по "серым" схемам в РФ, грозит блокировка.