Появились фотографии нового Volkswagen Lavida Pro

В интернете появились фотографии нового компактного седана SAIC Volkswagen Lavida Pro, которые полностью раскрывают дизайн немецкой модели. Снимки опубликовал ITHome.

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Известно, что Volkswagen Lavida Pro будет продаваться исключительно в Китае, однако, скорее всего, на российский рынок седан также попадет благодаря параллельному импорту. Другие версии Lavida уже продаются в РФ.

Представленный на фотографиях автомобиль имеет сходство с моделью Passat Pro. Для покупки он будет доступен в двух вариантах передней панели. В классической версии седан оснащен хромированной решеткой радиатора с поперечными элементами, а вариант «звездное небо» выделяется другой решеткой, светодиодными фарами Lingmou, сквозной светодиодной полосой и светящимся логотипом.

Также новый Lavida Pro получил скрытые дверные ручки и колесные диски диаметром 15, 16 и 17 дюймов. Заднюю часть кузова седана дополнили сквозными светодиодными фонарями в форме крыла и скрытой выхлопной системой. Габариты автомобиля составляют 4720 миллиметра в длину, 1806 миллиметра в ширину и 1482 миллиметра в высоту (2688 миллиметра с колесной базой).

Покупателям будут доступны на выбор два двигателя: 1,5-литровый турбированный мощностью 160 лошадиных сил и 1,5-литровый атмосферный мощностью 110 лошадиных сил.