В Китае представили самый большой внедорожник

В Китае представили обновленный Volkswagen Teramont, который является самым большим внедорожником марки. Об этом сообщает 32cars.ru.

Отмечается, что презентации автомобиля прошла в автосалоне в Чанчуне, запуск в продажу ожидается уже в августе.

Обновленный Volkswagen Teramont будет доступен в конфигурациях на шесть или семь мест. Длина внедорожника достигает 5168 миллиметра, что на 16 миллиметров больше предыдущей версии. Салон автомобиля спроектирован с акцентом на практичность: коэффициент использования внутреннего пространства составляет 87,2%, а багажник вмещает около 350 литров. Также в новой модели предусмотрено рекордное для этого класса количество ниш — 24.

Во внедорожник встроена новая версия двигателя ЕА888 пятого поколения с мощностью на 23,5% выше прежней и крутящим моментом на 14,3% больше. При этом расход топлива снижен до 8,33 литром на 100 километров, а выбросы CO2 уменьшены на 3,2 грамма на километр.

Стоимость обновленного Volkswagen Teramont варьируется от 36,5 (почти три миллиона рублей) до 50,5 тысяч долларов (почти четыре миллиона рублей).