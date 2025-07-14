JAC повысил цены на три своих модели в РФ

Компания JAC повысила стоимость кроссовера JS3 и пикапы T8 и T8 Pro, уменьшив прямую скидку на них на 50-100 тысяч рублей. Об этом сообщают «Автоновости дня».

Отмечается, что «единовременную и разовую скидку от максимальной цены автомобиля» JAC можно получить только в рамках программы «Специальное предложение». При этом на JS3 2024 года выпуска она уменьшилась на 50 тысяч рублей. Таким образом теперь при покупке любой из двух его версий дисконт будет равен 200 тысячам рублей вместо 250 — 1 689 000 рублей вариант с «механикой» и 1 789 000 рублей с вариатором.

У T8 и T8 Pro прямая скидка снизилась на 100 тысяч рублей до 300 и 250 тысяч соответственно. Желающие смогут приобрести их сейчас за 2 759 000 и 3 029 000 рублей.