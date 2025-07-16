Собранные в Белоруссии VGV дорожают для россиян

Производитель скорректировал ценовую политику на российском рынке, сократив или полностью отменив прямые скидки на свои кроссоверы белорусской сборки. Это привело к фактическому росту цен на модели U70 Pro и U75 Plus от 50 до 150 тысяч рублей, хотя официальные цены остались прежними, сообщают «Автоновости дня».
Кроссоверы 2025 года выпуска лишились скидок полностью, что сразу сделало их дороже на 100 тысяч рублей. Так, VGV U70 Pro теперь стоит от 2 299 900 до 2 749 900 рублей, а U75 Plus — от 2 949 900 до 3 149 900.
Для моделей 2024 года всё не так просто. Скидки полностью сняты с базовой комплектации Comfort кроссовера VGV U70 Pro с пятиместным и семиместным салоном, что означает подорожание машины на 100-150 тысяч рублей. В комплектации Lifestyle скидка уменьшилась на 50 тысяч и сейчас составляет только 150 тысяч рублей. Топовая версия Executive сохранила скидку в 200 тысяч.
Скидка на начальную комплектацию Executive кроссовера VGV U75 Plus снижена на 50-100 тысяч (в зависимости от салона). На топовый семиместный Premium скидка уменьшена на 100 тысяч. Теперь все прошлогодние версии U75 Plus имеют одинаковую прямую скидку в 150 тысяч рублей. Актуальные цены на модели 2024 года в случае кроссовера VGV U70 Pro установлены на уровне от 2 299 900 до 2 549 900 рублей, а на модель U75 Plus — от 2 799 900 до 2 999 900.