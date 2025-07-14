Российские автодилеры ожидают роста продаж новых автомобилей

Российский рынок новых автомобилей в июле вырастет и достигнет 95-100 тысяч штук. Об этом в беседе с «Автостатом» заявили опрошенные эксперты.

По словам гендиректора «Аларм-Моторс» Романа Слуцкого и замгендиректора «Авилона» Рената Тюктеева, рост продаж новых автомобилей в июле будет обусловлен большим количеством рабочих дней и тем, что с начала месяца основные игроки рынка «либо сохранили сформированные еще в середине июня программы поддержки, либо усилили их». При этом «в минус» играет активный сезон отпусков.

Тюктеев считает, что с 90,1 тысячи проданных новых автомобилей в июне рынок в июле должен вырасти до 93-94 тысяч.

«Июль чуть лучше показателей июня, но пока прошло слишком мало времени, чтобы сделать какие-то выводы. По нашему мнению, уровень продаж в июле будет в тех же эквивалентах, что и в июне, может быть плюс 5%», — добавил гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский.

В свою очередь гендиректор «АвтоСпецЦентра» Андрей Терлюкевич уверен, что в текущем месяце продажи новых автомобилей составят 95-99 тысяч машин.