Электрокары Tesla получили ИИ Grok, с которым можно поболтать

С 12 июля Tesla Илона Маска начала устанавливать голосового помощника Grok от компании xAI того же Маска в свои электромобили. Grok позволяет общаться с автомобилем в формате живого диалога — без рук.

© Ferra.ru

Grok будет установлен на все новые авто, выпущенные после 12 июля 2025 года. Владельцы более старых моделей тоже смогут получить помощника через обновление, если в машине стоит процессор AMD и установлена прошивка версии 2025.26 или новее. Также потребуется подключение к Wi-Fi или подписка Premium Connectivity. Grok в целом работает в моделях Model S, 3, X, Y и Cybertruck.

Сейчас Grok может только отвечать на вопросы и вести беседы, но не управляет функциями машины — за кондиционер, музыку и навигацию всё ещё отвечают стандартные голосовые команды. Помощник доступен в разных стилях общения — от сказочника до «без тормозов».

Программа пока работает в режиме бета-тестирования и не требует отдельной подписки. Tesla обещает, что данные переписок обрабатываются анонимно и не связаны с аккаунтом владельца авто.