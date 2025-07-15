В РФ можно купить легендарный Mercedes-Benz 500K

В истории мирового автомобилестроения есть модели, которые остаются вне времени. Одна из таких моделей – культовый Mercedes-Benz 500K (W29), выпускавшийся с 1934 по 1936 год и ставший символом инженерного мастерства и передовых технологий своей эпохи. Теперь уникальный автомобиль, рожденный в золотой век классического автодизайна, стал доступен для приобретения на платформе Авито Авто.

© Quto.ru

Предлагаемый экземпляр — Mercedes-Benz 500 (W29) 1936 года выпуска — оснащён 5-литровым рядным восьмицилиндровым двигателем с нагнетателем, развивающим мощность до 160 л.с., механической четырёхступенчатой коробкой передач и классическим задним приводом.

Автомобиль представлен в редком и эффектном кузове родстер, белоснежный цвет которого подчёркивает утонченность и элегантность форм. Созданный вручную на заводе в Зиндельфингене, Mercedes-Benz 500K был предметом особой гордости компании.

Разработанный под руководством инженера Фридриха Гейгера, этот автомобиль сочетал в себе передовые технические решения: независимую подвеску, гидравлические тормоза, безопасное лобовое стекло и систему с электрическими стеклоочистителями.

© Avito

© Avito

© Avito

© Avito

На момент создания он считался одним из самых совершенных и скоростных автомобилей своего времени, способным развивать внушительную для той эпохи скорость — до 160 км/ч. Каждый экземпляр собирался индивидуально.

При этом клиент мог выбрать не только тип кузова, но и детали интерьера, отделки и оборудования. На свет появилось всего 342 автомобиля модели 500К, включая специальные версии, что делает каждую машину коллекционно-ценной.

Mercedes-Benz 500K — это живое напоминание о времени, когда инженеры и дизайнеры создавали истинные шедевры, в которых сочетались роскошь, технологии и страсть к движению. Такие машины сейчас являются культурным наследием и предметом восхищения поклонников автомобилестроения.