Редчайший Porsche 911 был продан на аукционе, но остался у его хозяина

Интригующий финал на аукционе Bring a Trailer: один из редчайших Porsche 911 S/T не сменил владельца, несмотря на впечатляющую максимальную ставку в 726 тысяч долларов. Хозяин спорткара демонстративно отвернулся от суммы, почти втрое превышающей его стартовую цену в США (290 тысяч долларов).

© Quto.ru

Стоит напомнить, что Porsche представил 911 S/T летом 2023 года как машину для истинных ценителей чистого драйва. По сути, это облегчённая версия флагманского GT3, оставшаяся без «лишнего веса», но получившая «механику» и фирменный атмосферный четырёхлитровый мотор мощностью 525 лошадиных сил. Тираж был ограничен — всего 1 963 единицы.

© Bring a Trailer

© Bring a Trailer

© Bring a Trailer

© Bring a Trailer

© Bring a Trailer

© Bring a Trailer

© Bring a Trailer

© Bring a Trailer

© Bring a Trailer

Выставленная на аукцион машина была заказана автолюбителем из Канады. Она сошла с конвейера 1 042-й по счету. Спорткар имеет дорогие опции: пакет Heritage Design с ретро-эстетикой в экстерьере и интерьере (более 23 тысяч канадских долларов), аудиосистему Bose (1 800 канадских долларов), эксклюзивный цвет кузова Racing Green (почти 24 тысячи канадских долларов). В общем, заказ обошёлся владельцу в 325 900 канадских или чуть более 291 600 американских долларов.

Эксперты и комментаторы аукциона предполагают, что владелец рассчитывал на ещё более внушительное предложение. Очень вероятно, что в скором времени этот Porsche 911 S/T снова попытается найти нового счастливого обладателя, но, скорее всего, по более амбициозной цене.