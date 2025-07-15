В Москве с мест для инвалидов эвакуировали более 14 тысяч машин

Инспекторы ГИБДД Москвы с начала года отправили на штрафстоянки более 14 тысяч автомобилей, которые были припаркованы на местах для инвалидов.

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Чаще всего на этом нарушении за первую половину года попадались владельцы автомобилей южно-корейской и двух китайских марок. На каждую из них приходится более тысячи эвакуаций. Количество нарушений примерно соответствует уровню прошлого года.

В Москве около 10% парковочных мест рассчитаны для людей с ограниченными возможностями здоровья. Парковать машины на таких местах можно только при наличии соответствующего разрешения. Нарушителей, которые незаконно оставляют автомобили на запрещенных местах, выявляют правоохранители. Они передают оперативный сигнал эвакуаторам «Московского паркинга, сообщили в Дептрансе Москвы.

Ранее юрист рассказал, в каких случаях можно покинуть место ДТП. Водители имеют право покинуть место ДТП при необходимость предотвратить затор или обеспечить безопасность движения. Однако пред этим нужно соблюсти ряд обязательных процедур: задокументировать последствия аварии, выставить предупреждающий знак аварийной остановки и обменяться данными с другим участником происшествия.