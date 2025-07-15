Россияне активно интересуются купеобразным кроссовером Haval F7x

В мае этого года марка Haval открыла продажи нового кроссовера – купеобразной модели F7x. Модель оснащена 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 192 л.с., 7-ступенчатым преселективным «роботом» и системой полного привода. И в июне пользователи Quto интересовались этим автомобилем гораздо активнее, чем другими вседорожниками бренда.

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Цены, комплектации и характеристики Haval F7x пользователи изучили 49,64 раз, притом доля новых посетителей составила 48,47%. Для сравнения, родственный Haval F7 заинтересовал публику 35,79 тыс. раз (новые – 33,43%).

Также россияне весьма активно интересовались моделями H7 и Jolion, чьи результаты – 32,35 тыс. (32,17) и 32,97 тыс. (31,14%), соответственно. При этом важно отметить, что Jolion носит статус самой продавемой иномарки на российском рынке.

Показатели других кроссоверов и внедорожников оказались заметно скромнее: Dargo X – 13,69 тыс. (27,45%), Dargo – 19,37 тыс. (28,68%), H5 – 16,64 тыс. (36,42%), М6 – 20,30 тыс. (36,70%) и H3 – 20,96 тыс. (31,40%).

Добавим, что купе-кроссовер Haval F7x – это один из самых неожиданных новичков 2025 года. Редакция Quto.ru изучила этот автомобиль, чтобы убедиться: у него все шансы стать популярным.