КНР приближается к 37 млн авто на новых источниках энергии

В Китае зафиксирован новый рекорд: количество зарегистрированных машин на новых источниках энергии увеличилось почти на треть.

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По информации, предоставленной Министерством общественной безопасности КНР, за первые шесть месяцев 2025 года в стране было поставлено на учет 5,62 миллиона новых "зеленых" автомобилей, что на 27,86% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

К концу июня 2025 года общее количество электромобилей и гибридов в Китае достигло 36,89 миллиона. Теперь они составляют 10,27% от всего автопарка страны. Большинство из них (69%) полностью электрические.

Как сообщает агентство "Прайм", всего в КНР зарегистрировано 359 миллионов автомобилей и 515 миллионов водителей.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Китай ужесточит правила экспорта подержанных машин из страны.