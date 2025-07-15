Lada Niva Sport Turbo с 280-сильным мотором стартовала на ралли "Шелковый путь"

В Иркутске стартовал 15-й международный ралли-марафон "Шёлковый путь". Маршрут протяжённостью 5000 километров пролегает через самые разнообразные ландшафты России и Монголии. Участникам предстоит преодолеть пустыни, горы и степи, а также знаменитую пустыню Гоби.

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В этом году особое внимание приковано к двум экипажам, представленным командой Lada Sport, которая участвует в ралли на новых автомобилях Niva Sport Turbo.

Эти машины превосходят прошлогодние версии класса Т2 по техническим характеристикам и надёжности. В первый экипаж вошли Дмитрий Воронов и Кирилл Еникеев, которые уже становились победителями в прошлом году.

Во второй - Михаил Митяев, чемпион России по кольцевым гонкам и ралли-кроссу, и опытный штурман Егор Охотников.

После трёх этапов борьба в классе Open остаётся напряжённой. Оба команды находятся в числе лидеров, уступая первому месту всего несколько минут.

В конструкцию нового спортивного внедорожника были внесены существенные доработки.

Модель получила более широкие колёсные арки, внедорожные шины, турбированный двигатель объёмом 1,6 литра, который выдаёт 280 лошадиных сил. Также в автомобиле установлена 6-ступенчатая секвентальная коробка передач с блокируемым межосевым дифференциалом. Подвеска независимая, с двойными амортизаторами. Тормозная система оснащена четырёхпоршневыми суппортами и дисками диаметром 302 мм.

Кроме того, у машины увеличена колёсная база и дорожный просвет до 350 мм.