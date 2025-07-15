В России увеличился средний возраст машин такси

На территории России отмечено старение парка машин, которые задействованы в пассажирских перевозках. Помимо этого, в некоторых регионах до сих пор не приняты нормативные акты, хотя закон «О такси» действует уже более двух лет. Ещё одной проблемой, которая может оказать влияние на отрасль, станет обязательная локализация транспорта — в итоге машины продолжат стареть, а поездки станут более опасными. Об этом пишут IZ.RU.

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По статистике, сегодня средний возраст автомобилей в России составляет чуть больше 10 лет, но в ряде регионов этот показатель равен 15 и 20 лет.

Например, в Ивановской, Курской, Омской, Новосибирской, Рязанской, Свердловской и Магаданской областях, в ЯНАО, Карелии, Ингушетии и Хабаровском крае средний возраст машин равен от 9 до 11 лет. В Красноярском крае, Амурской области и Якутии — от 12 до 15 лет. Самые старые такси ездят по Забайкальскому краю (17 лет), на Чукотке (19 лет) и в Бурятии (21 год).

Всего на территории России зарегистрировано 1 млн 4 тысячи машин перевозчиков, из них 123,3 тысячи — Lada. Помимо этого, среди популярных марок значатся Kia (116 тысяч), Hyundai (108,8 тысячи), Volkswagen (68,4 тысячи), Toyota (50,9 тысячи), Renault (48,3 тысячи), Skoda (47,8 тысячи), Chery (29,7 тысячи), Haval (23,6 тысячи) и Nissan (18,7 тысячи).

Также эксперты отмечают, что большая часть водителей — самозанятые, хотя это зависит от региона. Например, в Москве на них приходится только 3% перевозчиков, а в Подмосковье — уже 13%. В Ленинградской, Тульской, Мурманской и Тюменской областях — от 55% до 80%, а в Бурятии, Удмуртии, Марий Эл, Адыгее — от 80% до 95%.

© Мария Девахина / РИА Новости

Проблемы в отрасли, из-за которых таксисты перестали обновлять свои автомобили, начались ещё в 2020 году, когда коронавирус нарушил производственные и логистические цепочки. Позднее они только усугубились из-за санкций, роста цен на сами машины, их запчасти и ремонт, увеличения утильсбора. Очередным ударом по таксомоторным перевозкам может стать принятый закон о локализации такси.