BMW объявила о выпуске комплекта доработок Track Package для спорткупе М2

Автопроизводитель опубликовал несколько изображений купе в аэродинамическом обвесе, скрыв детали под камуфляжем.

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Представленный прототип M2 в цвете «Сан-Паулу» получил большое заднее антикрыло и передний бампер с измененными воздухозаборниками. Диски имеют не золотистый, а двухцветный черный цвет.

В спортивный пакет войдут доработки подвески, шасси и тормозной системы. Также могут быть использованы наработки, полученные при разработке трековой M2 Racing.

Ранее весной этого года BMW представила новое поколение спортивного купе M2 с 3-литровым рядным турбодвигателем S58. Мощность двигателя была увеличена с 480 до 530 л.с.

Напомним, что Mercedes представил публике универсальную версию CLA Shooting Brake. Начались продажи седана Geely Galaxy A7 за 1,1 млн рублей.