В России вновь предлагают наказывать за превышение средней скорости

Наказание за превышение средней скорости давно не используется на российских дорогах. И поводов для того было достаточно. Но главным послужило превышение этой самой средней скорости одним водителем на участке дороги свыше 70 км. Тем не менее в Госдуму вновь внесен законопроект, который устанавливает ответственность за превышение именно этой средней скорости. На сей раз авторами выступили представители Вологодской области. Уж что у них там со средней скоростью и аварийностью - судить сложно. В пояснительной записке об этом нет ни слова.

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Напомним, почему от замера средней скорости отказались. Это было не легким, но важным моментом. Дело в том, что совершение административного нарушения квалифицируется несколькими признаками: время и место его совершения. Соответственно, если на участке, длинной в несколько километров, кто-то превысит скорость, то установить место нарушения и время невозможно. Тем более на участке в 70 км.

Тут есть и казусы. Допустим, на столь длинном участке дороги были объездные пути. Водитель мог ими воспользоваться. Или, например, водитель зашел выпить кофе, а потом притопил что есть мочи. В какой момент и на каком километре он превысил скорость? А еще есть территориальное разделение подсудности. При огромном количестве километров невозможно установить, где провинился виновник.

Есть еще несколько нюансов. Камеры фиксируют как моментальную, так и среднюю скорость. Как наказывать автовладельца: за то, за другое или третье? Или за все вместе?

Кроме того, дороги просто не имеют сплошной череды скорости на многие километры, автомагистралей. И как тут считать среднюю скорость? Где-то ограничение 60 км/ч, где-то 80, где-то 70, а где-то 40. Такой эксперимент проводился в Татарстане. Знаки менялись на дороге, но средняя рассчитывалась по 60 км/ч. И результата это не дало. Так что в своем заключении правительство дало отрицательный отзыв на предложение вологодских депутатов.

Причем обосновало его ранее данными пояснениями. То есть теми, которые мы уже озвучили.