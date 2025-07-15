У компактвэна Kia «в стиле SUV» появилась полностью электрическая версия. Как и ожидалось, технику новая модификация разделила с паркетником Hyundai Creta Electric.

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Компактвэн Kia Carens Clavis с ДВС (бензин или дизель) дебютировал в Индии в мае текущего года. Сама марка считает такую машину отдельной моделью, но на деле это рестайлинговый «просто» Carens. Напомним, исходный вэн в строю с 2021 года, его продажи продолжаются, но он теперь на ступеньку ниже модели с «фамилией». К слову, в Kia позиционируют Carens и Carens Clavis в качестве «сплава» MPV и SUV, то есть это кроссвэны, а их ближайшим родственником является паркетник Kia Seltos. В начале июля компания официально анонсировала еще и чисто электрический Carens Clavis EV. А теперь новая модификация полностью рассекречена – электроверсия уже доступна к заказу на индийском рынке.

Внешне от «традиционного» Carens Clavis электрокар отличился оформлением передней части. В глухой панели появился лючок для зарядки, ниже – накладка в цвет кузова. Кроме того, в бампер Kia Carens Clavis EV встроены противотуманки. Ну и еще новинке положены диски особого дизайна (16- или 17-дюймовые). Габариты такие же, как у вэна с ДВС. Длина – 4550 мм, ширина – 1800 мм, высота (вместе с рейлингами на крыше) – 1730 мм. Колесная база составляет 2780 мм.

Если «традиционная» рестайлинговая модель бывает с семи- или шестиместным салоном, то Kia Carens Clavis EV – строго семиместный. Единственная обновка внутри – «парящая» консоль вместо сплошного центрального тоннеля. На этой консоли разместили физические кнопки и прикрытые шторкой подстаканники. Как и «традиционной» рестайлинговой модели, электроверсии положено табло, то есть объединенные цифровая приборка и тачскрин мультимедиа (каждый дисплей диагональю 12,25 дюйма).

В списке оборудования самого дешевого электровэна еще значатся задний парктроник, камера заднего вида, шесть подушек безопасности, круиз-контроль. Начиная со второй по старшинству комплектации появляются панорамный люк, беспроводная зарядка для смартфона, камеры кругового обзора, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Топ-версия – это также датчик дождя, вентиляция передних кресел, аудиосистема Bose c восемью динамиками и адаптивный «круиз».

Как и предполагалось, технику Kia Carens Clavis EV разделил с кроссовером Hyundai Creta Electric, который вышел на рынок в начале этого года. На передней оси «простых» исполнений кроссвэна установлен 135-сильный электромотор, такие машины укомплектованы батареей емкостью 42 кВт*ч, запас хода – 404 км по местному циклу. Более дорогие варианты имеют 171-сильный электродвигатель и аккумулятор на 51,4 кВт*ч, их дальнобойность – 490 км.

Kia Carens Clavis EV обойдется в 1 799 000 – 2 449 000 рупий, что эквивалентно примерно 1,6 млн – 2,2 млн рублей по текущему курсу. Кроссвэн Caren Clavis с ДВС стоит от 1 149 900 рупий (1,05 млн рублей), дореформенный «просто» Carens – от 1 140 900 рупий (1,04 млн рублей). Все семейство производят на индийском заводе Kia. Прежний Kia Carens является глобальной моделью, так что и Carens Clavis/Clavis EV, вероятно, впоследствии отправят на экспорт.