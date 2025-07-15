В России могут пересмотреть правила допуска праворульных авто

В МВД России выступили с инициативой пересмотреть правила допуска машин с расположением руля на правой стороне. Об этом сообщил 360.ru.

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«Более 10% всех аварий, зафиксированных на российских дорогах в 2024 году, произошли с участием праворульных автомобилей. Кроме того, уровень аварийности у таких машин в два раза больше, чем у леворульных», - говорится в материале.

В ведомстве также подчеркнули, число аварий растет в связи с увеличенным импортом праворульных автомобилей из Азии. В связи с этим в МВД предложили активнее внедрять новые системы безопасности, пишет ТАСС.

Напомним, с 1 июля 2020 года в России ужесточили требования к ввозу легковых праворульных машин. Кроме того, усложнена процедура растаможки легковых автомобилей с пробегом.