«За рулем» рассказал, как АВТОВАЗ избавился от недоработок в подвеске Niva Sport

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Нашумевшая новинка АВТОВАЗа – внедорожник Niva Sport получил не только новый двигатель, но и ряд обновлений по шасси.

В частности, заднюю подвеску перетряхнули основательно: усиленный мост, стабилизатор, вместо тяги Панара – два рычага, расположенных под углом к продольной оси автомобиля. Плюс другие пружины и амортизаторы «по кругу». Итог – клиренс вырос с 200 до 220 мм. Однако не все оказалось гладко. В рамках тест-драйва внедорожника Niva Sport с новым двигателем 1.6 эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин рассказал, как АВТОВАЗ решил вопрос с прочностью рычагов обновленной задней подвески.

– Тяга Панара отсутствует, а в поперечном направлении мост удерживают два верхних рычага, расположенных под углом около 25 градусов. Стабилизатор поперечной устойчивости закреплен на «чулке» моста и завязан на нижние продольные рычаги. Но едва продажи стартовали, на Ниве Спорт вылезли первые недоработки. Новые рычаги задней подвески оказались слабыми.

Им добавили приваренные сверху усилители, с которыми их будет практически нереально погнуть. На машинах, проданных с деталями первого образца, их бесплатно заменят в рамках планового ТО. Также будет изменен способ крепления расширителей колесных арок. Они станут держаться прочнее. Правда, для этого появятся новые отверстия в кузове, что при антикоррозионных свойствах Нивы кажется не лучшим решением.