В Петербурге хотят увеличить штрафы для водителей автобусов

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев выступил с инициативой увеличить штрафы с 1500 рублей до 15 000 рублей для водителей автобусов, которые, находясь на работе за рулем, отвлекаются на мобильные телефоны.

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Как сообщает «Парламентская газета», соответствующее обращение уже было направлено Цивилевым в департамент автомобильного и пассажирского транспорта. Он настаивает на том, что имеющиеся штрафы недостаточны и водители безответственно относятся к опасности использования смартфонов за рулем. Член Общественной палаты России Александр Холодов, в свою очередь, отметил, что запрет телефонных разговоров за рулем устарел еще на момент его принятия.

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