Модели Tenet уже начали поступать к дилерам

Автомобили российского бренда Tenet были замечены у одного из дилеров в Москве, пишет канал "Китайские автомобили", опубликовавший фото. На снимках у кроссоверов заклеены шильдики, что не помешало идентифицировать новинки.

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Кроссовер на опубликованных фото отличается от того, который был представлен в феврале во время церемонии премьеры нового бренда Tenet.

Февральский SUV относится, как предполагается, к сегменту компактных кроссоверов, в то время как на сегодняшних "шпионских" фото с большой долей вероятности запечатлена более крупная модель длиной примерно 4,7 метра, колёсной базой 2,71 м и салоном с возможностью 7-местной компоновки.

Производство кроссоверов Tenet организовано на бывшем заводе Volkswagen в Калужской области. Ранее2 глава региона Владислав Шапша заявлял, что в промышленных масштабах выпуск начнётся до конца июля.