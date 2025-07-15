Tesla дебютировала в Индии

Tesla во вторник открыла свой первый выставочный зал в Индии, дебютировав на третьем по величине автомобильном рынке мира, сообщает AP. Шоурум, расположенный в элитном бизнес-центре в финансовой столице Мумбаи, станет флагманской торговой точкой компании Илона Маска. Там она представит индийским покупателям свою линейку электромобилей.

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Выход Tesla на рынок Индии состоялся после многих лет задержек и политических разногласий. Мировые продажи компании сейчас падают, и она сталкивается с трудностями на двух своих основных рынках — в Китае и США. Продажи электромобилей Tesla резко упали с апреля по июнь, поскольку политические действия и взгляды Илона Маска отпугивают покупателей. Выход на индийский рынок может помочь компании справиться с трудностями. А для Индии выход Tesla на рынок свидетельствует о растущей уверенности инвесторов и укрепляет стремление страны к чистой энергии.

Зарождающийся рынок электромобилей в стране в прошлом году составлял чуть более 2% от общего объёма продаж автомобилей. Однако правительство намерено изменить ситуацию и увеличить долю электромобилей до 30% к 2030 году.