Депутат выступил против новых требований для водителей старше 60 лет

Ярослав Нилов назвал излишними возможные дополнительные ограничения для водителей старше 60 лет. Он указал на нестыковку: пенсионный возраст для мужчин в России наступает в 65 лет, поэтому выбор планки в 60 лет непонятен.

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Он предупредил, что новые правила создадут проблемы для профессиональных водителей предпенсионного возраста. Вместо ограничений, по его мнению, нужно улучшить обмен данными между ведомствами о медицинских противопоказаниях к вождению.

Инициатива ужесточить допуск водителей старше 60 лет исходит от МВД и включена в проект Стратегии безопасности дорожного движения до 2036 года. Ведомство приводит статистику: с 2017 по 2024 год аварии по вине водителей из этой возрастной группы выросли на 25%, число погибших — на 33%, получивших травмы различной степени тяжести — на 22%.

Пожилые автолюбители чаще становятся виновниками ДТП, а на их долю приходится более трети погибших пешеходов и велосипедистов. Учитывая рост доли пожилого населения (до 25,8% к 2030 году), МВД считает необходимыми меры по адаптации, включая совершенствование проверок пригодности к вождению.