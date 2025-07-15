Прошла презентация гоночного суперкара Lamborghini Temerario

Lamborghini представила спортивную версию суперкара Temerario. Это первый гоночный автомобиль компании, созданный полностью на заводе в Сант-Агата-Болоньезе. По информации портала CarScoops, Temerario GT3, являющийся преемником модели Huracan GT3, дебютирует на марафоне "12 часов Себринга" в марте 2026 года.

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Новинка - это усовершенствованная версия дорожной модели, созданная с учётом требований к конструкции и удобству обслуживания в условиях гоночных соревнований.

Внешне автомобиль отличается от гражданской машины гоночным аэродинамическим обвесом с вентилируемым капотом, массивным спойлером и крупным задним диффузором. Кузовные панели выполнены из углеродного композита.

В отличие от гражданской версии, в которой используется гибридная система с тремя электродвигателями и четырёхлитровым турбированным V8, гоночный Temerario GT3 оснащён только двигателем внутреннего сгорания. Мощность двигателя снижена с 800 до 550 лошадиных сил.

Как отметил генеральный директор компании Стефан Винкельманн, за 10 лет участия в гонках предшественник новинки - Huracan GT3 одержал победу в 192 гонках и был продан тиражом более 200 экземпляров.

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