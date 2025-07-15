В Санкт-Петербурге будут работать самые красивые автобусы МАЗ

Комитет по транспорту Северной столицы подбирал поставщика, способного поставить 60 электробусов на общую сумму 3 миллиарда рублей. Однако дилер марки МАЗ, ООО «Автотехком», согласился отгрузить технику за 1,8 миллиарда. В результате, город сможет приобрести 99 единиц подвижного состава.

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Это будет модель МАЗ-303Е23. Она считается самым красивым автобусом минского производителя: её силуэт, по замыслам дизайнеров, должен напоминать национальный символ Белоруссии — зубра.

В электробусе установлены тяговый электродвигатель мощностью 150 кВт, а также литий-никель-марганец-кобальт-оксидные аккумуляторы (NMC) ёмкостью 440 кВт·ч. Запас автономного хода – не менее 250 км.

Важно, что модель является «антисанкционным электробусом» со 100-процентной локализацией. Вся силовая часть имеет российское происхождение, а шасси, кузов и отделку выпускают белорусские заводы.

Почему городские грузовики должны быть электрическими, как прошёл рестайлинг нынешнего поколения большегрузов и какие автобусные новинки готовят минчане. Обо всём этом редакции Quto рассказал Владимир Янушко, заместитель генерального директора ОАО «Минский автомобильный завод».