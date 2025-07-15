На Ozon можно купить машины JAC с доставкой

На одном из популярных российских маркетплейсов начались продажи китайских автомобилей. Как сообщили Quto.ru в пресс-службе производителя, на данный момент россияне могут заказать лифтбек J7, кроссоверы JS3 и JS6, а также пикапы Т8 и Т9.

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Уточняется, что цены на онлайн-площадке фиксированные и не меняются после внесения оплаты, а в карточках указаны только автомобили в наличии, причём в тех комплектациях и цветах, которые указаны в объявлении. Гарантия на купленные онлайн автомобили составляет 5 лет или 150 тысяч км пробега.

Купить машину можно только по предоплате. После проведения платежа и оформления всех документов покупателям нужно указать удобное время и место доставки — это позволит сэкономить время на поездке в дилерский центр.

Ранее стало известно, что продажи пикапов JAC и Foton в России растут, несмотря на падение рынка. Аналитики констатируют спад рынка новых пикапов в России на 18% по итогам января-июня 2025 года. Объём продаж составил 10 072 машины против 12 340 за аналогичный период прошлого года.