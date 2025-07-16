В Британии представили проект Land Rover Defender с откидной мягкой крышей

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Британское тюнинг-ателье Urban Automotive анонсировало проект на базе трехдверного Land Rover Defender, превратив классический внедорожник в стильный кабриолет. Уточняется, что изменения не ограничиваются лишь установкой откидного мягкого верха.

Тюнеры добавили также новый «агрессивный» обвес, расширенные колесные арки, обновленный капот, зеркала, диски и светодиодные фары. Вместо привычного названия Defender на капоте теперь размещен логотип ателье Urban.

Откидная крыша крепится на специально разработанных перекладинах, окрашенных в яркий оранжевый цвет, который также используется в интерьере, отделанном кожей Hermes.

Внутри расположены кресла Recaro с углеродными спинками и перешитый в оранжевый цвет руль.

Хотя Urban Automotive не раскрывает стоимость данного проекта, известна цена подобной модификации «Дефендера» от ателье Heritage Customs, которая составляет от 85 тыс. евро (примерно 7,8 млн рублей).

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