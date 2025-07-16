Renault представила бронеавтомобиль Rafale для президента Франции

Компания Renault создала уникальный автомобиль, предназначенный для президента Франции Эммануэля Макрона. Этот кроссовер отличается повышенной безопасностью благодаря специальной бронекапсуле, а также роскошным интерьером, в котором использованы эксклюзивные материалы, ранее не встречавшиеся в автомобильной индустрии.

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Автомобиль создан на основе гибридного Renault Rafale с двигателем мощностью 300 лошадиных сил и полным приводом.

Из-за увеличения массы машины пришлось внести изменения в ходовую часть и подвеску. На автомобиль установлены 20-дюймовые диски с шинами Michelin, а также полноуправляемое шасси.

В Renault заявляют, что переработали заднюю часть салона, чтобы сделать автомобиль мобильным офисом. Кроме того, была оптимизирована система климат-контроля, улучшена шумоизоляция, а задние двери оснащены доводчиками.

Сообщается, что проект стал плодом совместной работы администрации Елисейского дворца, компании Renault и французских мастеров. В интерьере использованы материалы высокого качества: пиренейский мрамор Noir Grand Antique, дорогая кожа для обивки кресел и алькантара для задней центральной консоли.

С 1920 года компания Renault начала осуществлять поставки автомобилей для высшего руководства Франции, включая президента республики.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Renault представила новый кроссовер Boreal на базе Dacia.