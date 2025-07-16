В России на продажу выставили Mercedes-Maybach SL 680 2025 года

У одного из московских дилерских центров в продаже появился уникальный родстер Mercedes-Maybach SL 2025 года выпуска. Автомобиль представлен в исполнении SL 680 и имеет двухцветную окраску кузова. Продавец заверяет, что машина находится в наличии и имеет полный пакет документов.

© Российская Газета

В августе прошлого года состоялась премьера родстера, а уже этой весной начались официальные продажи.

Модель построена на базе кабриолета Mercedes-AMG с таким же индексом. Но у неё есть отличия: кузов переработан, а задние кресла заменены на обтекатели.

Кроме того, версия от Maybach отличается улучшенной подвеской, более эффективной шумоизоляцией и оригинальной отделкой.

Под капотом Mercedes-Maybach SL 680 установлен 4,0-литровый V8 мощностью 585 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач с приводом на четыре оси.

В комплектации машины есть всё, что только может быть в премиальных немецких автомобилях. Девять подушек безопасности, множество ассистентов водителя, адаптивный круиз-контроль, аудиосистема высокого качества с поддержкой CarPlay и Android Auto, проекционный дисплей и камеры кругового обзора. Интерьер выполнен в светлых тонах, сидения обиты белой кожей, а все детали салона украшены деревом, окрашенным в черный рояльный лак.

Стоимость новинки составляет 41 400 000 рублей.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что редкий Mercedes W126 в тюнинге AMG выставили на продажу в России.