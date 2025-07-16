Nissan закрывает легендарный завод Oppama после 67 лет работы

Nissan Motor официально объявила о прекращении выпуска автомобилей на легендарном заводе Oppama в японском Йокосука. Производство на этом предприятии завершится к марту 2028 года, а мощности перенесут на завод в префектуре Фукуока. Это решение стало частью глобальной реструктуризации, направленной на сокращение расходов и повышение эффективности.

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Завод Oppama, открытый в 1961 году, выпустил более 17,8 миллиона автомобилей и долгое время считался ключевым объектом Nissan. На сегодняшний день там трудятся около 3900 человек, для которых известие о закрытии стало серьёзным ударом.

Согласно стратегии генерального директора Ивана Эспиносы, Nissan планирует сократить годовой объём производства с 3,5 до 2,5 миллионов автомобилей и уменьшить число заводов с 17 до 10. Ведутся переговоры о передаче Oppama тайваньской компании Foxconn, которая может запустить там производство электромобилей, сохранив завод в статусе промышленной площадки.

Хотя исследовательский центр и испытательные лаборатории Nissan продолжат работу в регионе, компания сталкивается с серьёзными вызовами: снижение продаж в США и Китае, рост долговой нагрузки и усиливающаяся конкуренция. В этих условиях Nissan ищет новые направления и модели, которые смогут завоевать рынок в 2025 году и в ближайшем будущем.

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