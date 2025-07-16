Lada Azimut готовится перевернуть рынок: этот кроссовер ждут тысячи людей

Кроссовер Lada Azimut, представленный в июне на ПМЭФ-2025, обещает заинтересовать как молодую аудиторию, так и более зрелых автолюбителей. По мнению представителей дилерской сети, новинка может привлечь до четверти бывших владельцев иномарок, которые теперь рассматривают отечественные автомобили. Остальной спрос обеспечат действующие клиенты Lada, для которых Azimut станет шагом вперёд благодаря увеличенным габаритам, улучшенному комфорту и современному оснащению.

© runews24.ru

Эксперты отмечают, что выход Azimut поможет бренду укрепить позиции на рынке и повысить лояльность покупателей. Основными клиентами модели, вероятно, станут практичные водители среднего возраста, для которых важны надёжность и разумная цена.

Модель построена на базе Lada Vesta и предлагается с моторами 1.6 и 1.8 литра, а также с 150-сильным турбодвигателем, работающим в паре с автоматической коробкой передач от восточного партнёра. Привод — передний. Старт серийного производства намечен на первую половину 2026 года, ожидаемая стоимость составит от 2 до 2,7 миллиона рублей.

Напомним, что авторынок рушит стереотипы: семь брендов снизили цены, а подорожал только «Москвич».

Укажем, что роскошь за 41,5 млн: в России появился эксклюзивный Mercedes-Maybach SL 680.