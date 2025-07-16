В Китае начались продажи нового внедорожника Jetour Freelander Exploration+, который отличается просторным салоном и привлекательной ценой.

Стоимость автомобиля составляет 132 900 юаней — примерно 18 500 долларов США или около 1,5 миллиона рублей. Это делает его более доступным вариантом по сравнению с Lada Vesta, представленной на российском рынке.

Салон модели оснащён тремя экранами: 10,25-дюймовой цифровой приборной панелью, центральным дисплеем на 12,8 дюйма и 10,33-дюймовым экраном для развлечения переднего пассажира.

Габариты автомобиля составляют 4706 мм в длину, 1967 мм в ширину и 1845 мм в высоту, при колесной базе в 2810 мм. Под капотом установлен турбированный двигатель объёмом 1,5 литра, развивающий мощность 184 л. с., в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением.