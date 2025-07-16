Суд на 1,5 года лишил прав жителя Петербурга за пьяную езду на моноколесе

Жителя Петербурга на полтора года лишили прав за езду в нетрезвом виде на моноколесе. Об этом в своем Telegram-канале сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

© Газета.Ru

49-летний мужчина, передвигавшийся на моноколесе, был задержан в Великом Новгороде. Выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мировой судья в Петербурге, куда передали дело об административном правонарушении, отметив, что моноколесо с точки зрения действующего законодательства является транспортным средством, лишила нарушителя прав на полтора года и назначила ему штраф в размере 45 тысяч рублей.

15 июля сообщалось, что в Москве мужчина на моноколесе врезался в электросамокатчика. На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина на моноколесе врезается в электросамокатчика. От удара люди падают на проезжую часть, чем затрудняют движение еще двум моноколесникам, которые также попадают в ДТП.

В тот же день стало известно, что в Санкт-Петербурге девушка на мотоцикле на большой скорости сбила мужчину на электросамокате.

Ранее в Петербурге школьник получил тяжелые травмы, упав с моноколеса.