Exeed готовит новый кроссовер: первые изображения

«Дочка» Chery Xingtu Xingyuan, автомобили которой в России известны под названием Exlantix (часть линейки Exeed), готовит новинку. Она пока известна как Star Era E05 и призвана задать тон будущим моделям семейства — по крайней мере, с точки зрения дизайна экстерьера, пишет китайский портал Autohome. Пока же Chery публикует три первых тизера, не раскрывая подробностей о дате дебюта.

© Chery

Судя по изображениям, новинка получи обтекаемый кузов и совершенно иную оптику каплевидной формы. Фары раздельные, в каждой — по три светодиодных «штриха» с пунктирным рисунком. Между ними расположен логотип Exeed.

Лого продублировано на пятой двери, между фонарями, оформленными в том же стиле. Над задним стеклом виден спойлер, а крышу венчает антенна-«плавник».

© Chery

© Chery

Star Era E05 оснастят продвинутым «автопилотом» Horizon SuperDrive (HSD) от шанхайской фирмы Horizon Robotics, представленных только в апреле нынешнего года. Система работает на чипе Journey 6P собственной разработки Horizon и способна имитировать поведение человека за рулем, утверждает китайская фирма.

Разработчик объявлял, что HSD дебютирует в сентябре нынешнего года на новой модели под премиум-брендом Exeed: возможно, тогда и состоится дебют нового SUV.

Ожидается, что он станет частью экспортной линейки Exlantix, которая появилась на российском рынке только в июне 2025 года, спустя полтора года после премьеры. Россиянам пока предлагают две модели — седан ES и кроссовер ET с гибридными силовыми установками стоимостью 5 990 000 и 6 600 000 рублей соответственно.