Работа роботов, изготавливающих УАЗы, попала на видео

Ульяновский автозавод показал на видео роботов, которые участвуют в изготовлении автомобилей УАЗ.

«В цехах Ульяновского автозавода трудятся автоматизированные помощники. У каждого из них есть своя уникальная миссия. Эти роботы с безупречной точностью разрезают металл, соединяют элементы кузова автомобиля, наносят грунт, краску и мастику», — отмечается в сообщении, размещенном в Telegram-канале завода.

На кадрах видно, что роботы участвуют в изготовлении дверей для внедорожников «Патриот» и автомобилей семейства СГР («Буханка»). Те же «Буханки» также окрашиваются на роботизированной линии. На той же линии окрашиваются и внедорожники.

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