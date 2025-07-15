В России появится новая марка Aion

Китайская компания GAC планирует вывести на российский рынок автомобили под новым суббрендом. Как пишут IZ.RU, никаких подробностей о моделях пока нет, однако можно предположить, что под новой маркой россиянам будут предложена «зелёная» линейка.

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«Бренд Aion появится на российском рынке. Сейчас он выходит на рынки Европы», — сообщили в пресс-службе компании.

О том, что россиянам предложат автомобили марки Aion, стало известно ещё весной 2024 года. Официально зарегистрированы товарные знаки этого суббренда. В продаже будут представлены все электрокары китайской марки. Пока автомобили Aion на нашем рынке ещё не представлены — они завозятся исключительно по параллельному импорту.

По предварительным данным, первой моделью станет среднеразмерный кроссовер LX. На домашнем рынке модель в базовой версии оснащается единственным установленным на задней оси электрjмотором на 245 сил и 350 Нм крутящего момента. Питается агрегат от аккумулятора ёмкостью 93,3 кВтч, на одном заряде которого он способен проехать до 650 км в по циклу CLTC (509 км по циклу WLTP).