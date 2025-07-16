Путин дал старт движению на участке трассы М-12 "Восток" Дюртюли — Ачит

Открыто движение по новому участку федеральной трассы М-12 "Восток". Соответствующую команду дал президент России Владимир Путин по видеосвязи.

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Новый отрезок магистрали "Дюртюли - Ачит" имеет протяженность 275,3 километра и соединяет Башкирию, Пермский край и Свердловскую область. Эта четырехполосная скоростная дорога призвана значительно улучшить транспортное сообщение между Уралом и Поволжьем.

Ввод нового участка в эксплуатацию позволит существенно сократить время в пути: для легковых автомобилей дорога от Казани до Екатеринбурга станет короче более чем на шесть часов, а для грузового транспорта - более чем на четыре. На новой автодороге установлены скоростные ограничения: 110 километров в час для легковых машин и 90 километров в час для грузовиков.