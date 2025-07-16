Продажи автомобилей УАЗ упали на 35%

Наибольшим спросом пользовалась линейка старых грузовых моделей (СГР), включая знаменитую "Буханку": было продано 4182 экземпляра этих внедорожников. Однако, спрос на эту серию снизился на 34%.

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Вслед за СГР по популярности идет УАЗ "Патриот", который предпочли 2579 клиентов (снижение на 36%). Далее в списке самых продаваемых моделей УАЗ находятся легкий коммерческий автомобиль "Профи" (1595 штук; падение на 33%), "Пикап" (1241 штука; сокращение на 38%) и "Хантер" (186 штук; уменьшение на 29%).

Недавно появилась информация о том, что в России в первой половине года уменьшились объемы государственных закупок автомобилей, которые являются важным каналом сбыта для продукции УАЗ.

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