Nissan Armada, Infiniti QX80 и новые рамные внедорожники могут прописаться в США

Не исключено, что на американский рынок выйдет SUV с возрождённым названием Nissan Xterra и преемник давно отправленного в отставку Infiniti QX4.

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Японская компания Nissan, которая сейчас переживает далеко не лучшие времена, продолжает разрабатывать стратегии развития для различных рынков. Ранее производитель думал о том, чтобы наладить на заводе в Кантоне (штат Миссисипи, США) выпуск полностью электрических моделей своих брендов. Однако, судя по всему, теперь, на фоне недостаточно высокого спроса на «зелёные» машины, эти планы могли поменяться.

На прошлой неделе японские СМИ рассказали о том, что Honda и Nissan обсуждают возможность начала производства пикапов на заводе в Кантоне. Вероятно, это «план Б» для производителя, который в нынешней ситуации не готов вкладываться в дорогостоящее переоборудование предприятия под электромобили, которое, скорее всего, Ниссану не окупится.

По данным агентства Automotive News, которое ссылается на собственные источники, знакомые с планами компании, сейчас Nissan рассматривает возможность организации производства рамных пикапов и внедорожников на этом американском заводе (об участии в проекте Honda информации нет). По слухам, здесь могут наладить выпуск родственных внедорожников Nissan Armada и Infiniti QX80. Это не только позволило бы компании упрочить позиции моделей на ключевом рынке сбыта, но и помогло бы Ниссану избежать повышенных пошлин.

Помимо этого, на конвейер предприятия в Кантоне могут встать ещё два новых внедорожника, которые будут созданы на базе пикапа Nissan Frontier следующего поколения. Отметим, актуальная модель, предназначенная для Штатов, дебютировала в 2021 году, а порцию обновок получил летом 2024-го.

Одна из грядущих новинок может получить возрождённое название Nissan Xterra, этот SUV выпускался в период с 1999 по 2015 годы. Ожидается, что наследника предложат либо с PHEV-установкой, либо с гибридной системой ePower. Не исключено, что его ближайшим родственником станет преемник Infiniti QX4 (просуществовал с 1996 по 2002 годы). Предположительно такой внедорожник сможет побороться за клиентов с Lexus GX.

Как отметили в агентстве, такое решение позволило бы заводу выпускать свыше 400 тыс. автомобилей ежегодно. Сейчас производственные мощности этого американского предприятия загружены лишь наполовину: на данный момент с конвейера сходят только среднеразмерый седан Altima и уже упомянутый среднеразмерный пикап Frontier.

Тем временем, в конце прошлого месяца стало известно о том, что полноразмерный внедорожник Nissan Armada (на других рынках – Patrol) обзавёлся «заряженной» версией с прибавкой Nismo к названию. Американский вариант SUV оснащается тем же двигателем, который есть в гамме стандартной модели – речь идёт о бензиновом битурбомоторе V6 VR35DDTT объёмом 3,5 литра. Его отдачу повысили на 35 «лошадок» до 466 л.с., максимальный крутящий момент прежний – 700 Нм; в пару положен девятиступенчатый автомат.