Интерьер и технологии Li Auto i8 стали известны до премьеры

В Сеть попали детальные неофициальные фотографии интерьера новинки Li Auto — внедорожника i8. Снимки подтверждают шестиместную (2+2+2) компоновку и семейную направленность модели.

© Quto.ru

Li Auto i8 – это не просто большой автомобиль, а технологический флагман бренда. Он получил тройные батареи 5C, интеллектуальный полный привод (два мотора) и станет первым в мире серийным авто с интегрированной системой MindVLA («робот-водитель» / интеллектуальный агент), повышающей безопасность и комфорт. Система использует новейший компактный лидар Hesai ATX с дальностью обнаружения до 300 метров и высоким разрешением (256 линий).

По фотографиям видно, что оформление салона выдержано в традициях бренда с характерной круглой верхней подсветкой консоли и обновленными дефлекторами. Вместо традиционной приборной панели используется экран на руле и проекционный дисплей. Сохранились дополнительные экраны для водителя и переднего пассажира.

© Li Auto

Второй ряд оборудован двумя раздельными креслами с электроприводом и откидными столиками. Между ними расположен небольшой экран управления. Для пассажиров третьего ряда предусмотрен крупный мультимедийный дисплей и потолочные дефлекторы. Компоновку дополняет объемный багажный отсек.

Стандартная комплектация включает двухмоторную полноприводную систему мощностью 400 кВт (150 кВт — передняя ось, 250 кВт — задняя ось). Максимальная скорость автомобиля — 180 километров в час. Запас хода варьируется от 670 до 720 километров в зависимости от установленной батареи (на выбор — 90 кВт·ч или 98 кВт·ч).

Впечатляют габариты кроссовера: 5 085 миллиметров в длину, 1 960 — в ширину, 1 740 — в высоту при колёсной базе 3 050 миллиметров.