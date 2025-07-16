С начала июля 7 марок снизили цены на свои автомобили

В первой половине второго летнего месяца переписать прайс-листы решили бренды, принадлежащие китайскому концерну Great Wall. Так, производитель премиальных внедорожников Tank навесил более привлекательные ценники на модели Tank 400 и Tank 700.

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По примеру «Тэнка» вдобавок пошла родственная марка Haval, снизившая цены на большинство своих машин, за исключением среднеразмерного кроссовера Haval H7. Также «ценопаду» подверглись рамные пикапы GWM и премиальные гибриды Wey.

В свою очередь, у бренда Omoda доступнее стал кроссовер C5, а у фирмы Chery – вседорожники Tiggo 4 и Tiggo 7L. А седьмым автопроизводителем, поддержавшим тренд, оказался премиальный Hongqi, отмечает издание «Автоновости дня».

Между тем, автопроизводители из Поднебесной продолжают экспансию российского авторынка, и отечественных производителей необходимо защитить. Так считает депутат, предложивший обложить машины из Китая пошлинами.