Соседи заставили москвича установить пожарную сигнализацию на его гибрид

Житель столичного района Южное Бутово по имени Василий столкнулся с необычным требованием от соседей по подземному паркингу после покупки китайского гибридного автомобиля.

© Quto.ru

Несмотря на общую пожарную систему паркинга, другие автовладельцы попросили установить дополнительный датчик возгорания непосредственно рядом с его машиной. Они аргументировали это опасениями самовозгорания, присущего, по их мнению, китайским автомобилям.

Хотя для владельца гибрида такое требование стало неожиданностью, он пошёл навстречу ради сохранения хороших отношений с соседями и оплатил монтаж дополнительного датчика.

Эксперты напоминают, что оснащение паркингов СОУЭ (системой оповещения и управления эвакуацией) обязательно. Нормативы пожарной безопасности для них зависят от количества мест: до 50 — звук/свет, 50-200 — речевое оповещение (3 тип), свыше 200 — комплексная автоматизированная система.