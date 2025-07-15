В Москве рассматривают переход на очный формат аттестации водителей такси

Аттестация водителей такси в столице стала обязательной, а с 6 июня появилась и ответственность за ее отсутствие - штраф в размере 5 тысяч рублей. За отсутствие аттестации, по данным дептранса, оштрафовано всего 61 из 1,5 тысячи проверенных таксистов.

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По данным дептранса, в столичном регионе ежедневно работают 150 тысяч таксистов, а аттестацию прошли уже 180 тысяч.

"Все активные водители аттестованы. Благодаря этому у нас в такси работают только квалифицированные специалисты", - заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Напомню, во время аттестации проверяют правила перевозки пассажиров и багажа, расположение значимых объектов, порядок действий в ЧС. Тех, кто доказал, что знает все это, новый экзамен ждет через два года. Причем проводиться он будет уже не онлайн, как сейчас, а только очно. "Мы рассматриваем такой формат, чтобы водители лично приходили в центры аттестации", - сообщил Ликсутов.

По словам зампредседателя межрегионального профсоюза работников общественного транспорта "Таксист" Андрея Попкова, связано это с тем, что экзамен могут не все сдавать самостоятельно.

"В большей мере это касается выходцев из республик бывшего СССР, которые плохо владеют русским языком", - объяснил он.

Водитель Денис Гиреев рассказал "РГ", что прошел аттестацию с первого раза еще осенью. Таксист Юрий Можаев сдавал тест уже в марта, и сделал лишь ошибку в адресе Центрального театра Российской Армии. Джамбулат Габибов работает на такси в Подмосковье, возит часто пассажиров в Тучково и Кулюбакино. "Их достопримечательности знаю хорошо", - смеется водитель. Отметка об аттестации у него есть.