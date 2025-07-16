В Европе выставлена на продажу легендарная «Чайка» ГАЗ-13

На популярном немецком автомобильном сайте появилось уникальное объявление, в котором сообщается о продаже легендарного автомобиля ГАЗ-13 «Чайка».

© Quto.ru

Судя по фото, машина избежала глубокой реставрации и сохранила максимальную аутентичность. Хромированные элементы кузова сияют, а салон дошел до наших дней в удивительно целостном, первозданном виде. Сообщается, что под капотом установлен мощный 5,5-литровый V8 мощностью 195 лошадиных сил, работающий в паре с трёхступенчатой автоматической коробкой передач на задние колёса, сообщает «Российская газета».

Представительский легковой автомобиль «Чайка», сходивший с конвейера с 1959 по 1981 годы, был транспортом советской номенклатуры — министров, партийных руководителей, дипломатов. Всего было выпущено около 3 200 таких лимузинов и небольшая партия парадных кабриолетов.

Продавец утверждает, что автомобиль в отличном состоянии, что отражается в цене. Новому покупателю покупка машины обойдётся в 50 тысяч евро (около 4,6 миллиона рублей). К слову, это более привлекательное предложение на фоне запрашиваемых 12 миллионов рублей за аналогичный экземпляр в Казахстане.