Владелец Li Auto L9 устроил аквариум прямо на капоте

В Китае автолюбитель удивил мир, пожалуй, самой неожиданной и спорной модификацией: он превратил капот своего кроссовера Li Auto L9 в… аквариум.

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В провинции Ляонин были сняты кадры, активно разлетающиеся в эти дни по соцсетям. На них видно, как под герметичной пластиковой плёнкой, натянутой на капот поверх светодиодной балки, плещется вода, а внутри — несколько крупных рыб.

Зрелище настолько необычное, что многие сначала приняли его за фейк, но видео и репортажи СМИ подтверждают реальность происходящего. Правда, история появления этого креатива у многих всё равно вызывает сомнения: владелец машины, отправившись на рыбалку, забыл ёмкость для улова и решил использовать капот внедорожника вместо ведра. Результат — рыбы, мечущиеся в мелком пространстве под палящим солнцем.

Сеть взорвалась: реакция варьируется от искреннего шока и осуждения жестокого обращения с животными до изумления креативностью (сомнительной для большинства). Очевидно, что для рыб исход печален.

Дорожная полиция, прибывшая на место, признала «тюнинг» небезопасным и запретила эксплуатацию транспортного средства в таком виде на дорогах. Теперь внедорожник с аквариумом на капоте отправился на штрафстоянку.

Эта история не должна стать примером для подражания, хотя накануне нечто подобное произошло и в Узбекистане. Владелец Chevrolet также на капоте устроил «аквариум» для живых рыбок, передаёт Telegram-канал EveryDay.uz | Узбекистан. Возмущённые пользователи Сети мгновенно обвинили автора видео в жестокости и попросили сотрудников правоохранительных органов принять меры.

В Министерстве экологии Узбекистана сообщили, что сумели установить личность мужчины. Им оказался житель Ташкента. В отношении него составлен административный протокол по части 1 статьи 111 Кодекса об административной ответственности («Жестокое обращение с животными») и назначен штраф в размере 1 125 000 сумов (около 7 тысяч рублей).