Changan отказалась от идеи сборки машин на калининградском "Автоторе"

Автомобили Changan не получат российскую прописку, по крайней мере, в ближайшее время. Компания отказалась от идеи сборки машин на калининградском "Автоторе" и планирует организовать поставки своих моделей в Россию из Казахстана, утверждает Авто Mail. Главный вопрос - что будет с ценой в свете уплаты утильсбора.

© Российская Газета

Changan выпускает автомобили на мультибрендовом предприятии AMMKZ (Astana Motors Manufacturing Kazakhstan) в Алма-Ате. Первой моделью, которая приедет к отечественным дилерам с казахстанской пропиской, будет кроссовер CS55 Plus. Напомним, он является самым продаваемым авто марки в России.

Кроссоверы из Казахстана должны начать поступать дилерам в четвёртом квартале, ближе к декабрю.

На данный момент Changan CS55 Plus стоит от 2,9 млн рублей. Какой будет цена на новинку - неизвестно. Однако источник сообщил, что в настоящее время в межправкомиссией ведётся обсуждение получения AMMKZ таких же условий, какие есть у Belgee, чтобы себестоимость поставок "была разумной".