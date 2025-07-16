В РФ продают Toyota Corolla Cross от 2,99 млн рублей

В Нижнем Новгороде представлены автомобили этого года, стоимость которых составляет 3,6 млн рублей. В этой комплектации доступны версии Premium Edition и Elite Edition.

© runews24.ru

Авто оснащены полным набором подушек безопасности, датчиком усталости водителя, навигацией, голосовым управлением, кондиционером, адаптивным круиз-контролем, парктрониками, тканевым салоном, цифровой приборной панелью и многим другим.

Premium Edition включает в себя обогреваемые зеркала и панорамную крышу.

Цены на кроссоверы 2024 года начинаются от 2,99 млн и достигают почти 3,6 миллиона.

Toyota Corolla Cross занимает более низкую позицию в модельном ряду марки по сравнению с RAV4.

Автомобили оснащены 2-литровым двигателем мощностью 169 л.с. в сочетании с вариатором и передним приводом. Toyota Corolla Cross построена на модульной платформе TNGA и имеет общие черты с легендарной «Короллой».

Напомним, что Lada Niva Sport Turbo идет в лидерах «Шелкового пути». Китайский бренд Aion готовится к выходу на российский рынок.