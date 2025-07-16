Как часто иностранцы попадают в аварии в России? Ответ удивит
«За рулем» привел статистику ДТП с участием мигрантов с января по июнь 2025 года
Всем известен факт, что значительная доля мигрантов в России зарабатывает именно в сфере пассажирских перевозок — работают в такси. Однако отношение общества к такому положению дел далеко не однозначное.
Отдельные регионы страны периодически инициируют введение ограничений для приезжих в данном секторе, мотивируя свою позицию высоким уровнем дорожно-транспортных происшествий с участием водителей-иностранцев. Так ли это на самом деле?
«РосМигрант» приводит статистические данные дорожно-транспортных происшествий с водителями-гражданами иностранных государств за первое полугодие 2025 года, выделив ТОП-10 российских регионов с наибольшей частотой таких случаев.
Всего за указанный период по РФ зафиксировано 2088 ДТП в данной категории, что на 16,5% ниже относительно аналогичных показателей предыдущего года. Подавляющее большинство таких аварий, а именно 95%, произошло с участием водителей-граждан стран СНГ.
Субъекты страны, вошедшие в список «антилидеров» за первое полугодие этого года, представлены на графике ниже.
Открывает десятку регионов с наибольшим числом аварий с иностранными гражданами за рулем в первом полугодии 2025 года Москва, а закрывает Хабаровский край.
Кроме того, на днях «РосМигрант» провел опрос среди мигрантов (в нем приняли участие более 800 человек).
В частности, появилась статистика, касающаяся водительского стажа мигрантов:
- более половины респондентов имеют стаж вождения более 10 лет (51%),
- 20% — от 5 до 10 лет,
- 15% — до 3-х лет,
- 14% — от 3 до 5 лет.
Уровень знания ПДД мигрантами можно считать хорошим:
- абсолютному большинству принявших участие в опросе мигрантам понятны правила дорожного движения, знаки и разметка в России (89%),
- 10% респондентов иногда испытывают затруднения,
- 1% испытывают значительные трудности с пониманием правил дорожного движения, дорожных знаков и разметки в нашей стране.
Нет у иностранных специалистов и претензий к российским дорогам:
- 65% водителей-иностранцев оценивают состояние дорог в РФ как «хорошее»,
- 32% как «удовлетворительное»,
- 3% считают его «неудовлетворительным».
В то же самое время аналитиками исследовательского агентства «ПромРейтинг» представлена статистика аварийности по России за первые шесть месяцев текущего год.
С января по июнь 2025 года было зафиксировано 55 964 дорожно-транспортных происшествий. Из них с участием иностранных водителей произошло лишь 3,7% аварий. То есть, повода для запрета работы мигрантов в такси, согласно статистике ДТП, нет.