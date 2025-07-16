В отрасли объяснили крах спроса на электрокары

Спрос на автомобили в 2025 году в целом упал, а уж на электромобили - и подавно, так как эти машины все еще приобретаются как дорогие игрушки и вряд ли скоро станут массовым продуктом. Об этом в беседе с НСН рассказал руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.

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За первое полугодие 2025 года в Санкт-Петербурге не было зафиксировано ни одной регистрации новых электромобилей марок BMW, Lotus, Москвич и Porsche, пишет 110km.ru. Для сравнения, в аналогичный период прошлого года на эти бренды пришлось 58 проданных электромобилей. Мосеев объяснил, с чем связано падение спроса.

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«Во-первых, глобально спрос на машины в этом году ниже, чем в прошлом. Во-вторых, на электромобили спрос тоже падает и больше, чем по рынку в целом. «Электричка», в основном, все равно еще игрушка. Те, кто хотел купить себе игрушку, уже купили, а покупать машину с электротягой как массовый продукт в ближайшее время никто не будет. Мы видим, что некоторые бренды начинают собирать уже не только электрические, но и гибридные двигатели. Все просто: на падающем рынке страдают прежде всего узкие сегменты. Пока есть какие-то существенные льготы, «электрички» еще хоть как-то продаются, как только льготы отменяются, мы видим падение продаж. Кроме того, бизнес в любом случае считает эффективность одного километра, эффективность простоя, цену перепродажи автомобиля через три-четыре года, а сколько будет стоить e-Largus через такой промежуток времени, не знает никто», - заявил он.

Мосеев также отметил, что пока электрокары подходят больше для поездок в рамках крупных городов, где есть зарядные станции.

«Инфраструктура для электромобилей на основных федеральных трассах потихоньку развивается, но пока это все-таки история для мегаполисов. Потому что на «электричке» ехать значительно дольше, чем на машине с двигателем внутреннего сгорания. Поэтому пока эта машина все-таки для использования внутри мегаполиса с наличием собственной зарядки либо в загородном доме, либо в паркинге», - подытожил он.

В апреле текущего года цена на подержанные электромобили в России упала на 13% по сравнению с апрелем 2024 года и составила около 4,1 миллиона рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».