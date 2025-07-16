Жители нескольких городов смогут протестировать троллейбус КамАЗ

Сначала модель обкатали на маршрутах Йошкар-Олы, а сейчас пассажирская машина возит жителей Саранска. На очереди – ещё несколько регионов, которые планируют протестировать камазовскую разработку на популярных городских направлениях.

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Первый троллейбус вышел на заводские испытания летом прошлого года, когда завод НефАЗ, выпускающий пассажирскую технику КамАЗ, запустил испытательную трассу. Добавим, что модель 62825 создана на базе хорошо знакомого москвичам электробуса актуального поколения.

Основное преимущество этой машины — автономный ход, который позволяет заезжать туда где ещё нет необходимой инфраструктуры. Зарядка батареи происходит от контактной сети во время движения, а запас хода может достигать 30 километров (в максимальной комплектации).

...В движение КамАЗ приводит асинхронный двигатель российского производства, мощность которого может составлять от 150 до 180 кВт. В троллейбусе предусмотрено 34 места для сидения и три откидных кресла. Общая пассажировместимость – до 90 человек.

Между тем, КамАЗ хочет «разогнать» конвейер до рекордных мощностей. Охлаждение рынка тяжёлого комтранса позволило компании заняться улучшением производственных процессов....